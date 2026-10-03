एशियन गेम्स 2026: आईटीबीपी की परवीन हुड्डा ने बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक, बरेली यूनिट में हैं तैनात

बरेली की तृतीय वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) से जुड़ी महिला बॉक्सर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) परवीन हुड्डा ने एशियाई खेल-2026 में महिलाओं की 65 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली परवीन वर्ष 2021 से बरेली स्थित तृतीय वाहिनी आईटीबीपी के बुखारा कैंप में तैनात हैं। यूनिट की स्ट्रेंथ में रहते हुए वह आईटीबीपी की केंद्रीय टीम से खेलती हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं।

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परवीन की इस उपलब्धि से बरेली की आईटीबीपी यूनिट में भी खुशी का माहौल है। तृतीय वाहिनी के उप सेनानी मोहित के अनुसार, परवीन लंबे समय से यूनिट से जुड़ी हुई हैं। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान वह केंद्रीय टीम के साथ रहती हैं, लेकिन उनकी मूल तैनाती तृतीय वाहिनी बरेली के बुखारा कैंप में है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना बरेली की यूनिट के लिए भी गौरव का विषय है।एशियाई खेल-2026 की महिलाओं की 65 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में परवीन हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने चीनी ताइपे की निएन-चिन चेन को 3-2 से हराया। करीबी मुकाबले में जीत दर्ज कर परवीन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली।परवीन की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वह खेल के साथ आईटीबीपी में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। वर्दी में ड्यूटी और बॉक्सिंग रिंग में देश के लिए मुकाबला करने की दोहरी जिम्मेदारी के बीच उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बनाई है।