बरेली: रक्षाबंधन पर दिखी सौहार्द की झलक, फरहत नकवी ने झारखंड के राज्यपाल गंगवार को बांधी राखी

बरेली में रक्षाबंधन पर मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को उनके कोहाड़ापीर स्थित आवास पर पहुंच कर राखी बांधी। फरहत पिछले नौ साल से संतोष गंगवार को राखी बांध रही हैं। इसी तरह उनकी बेटी राजिया नकवी ने भी पीलीभीत बाइपास निवासी विश्नु गुप्ता को राखी बांधी।

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बसपा की जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी रहीं मुन्नी बेगम ने आम आदमी पार्टी (आप) की तिरंगा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर जनक प्रसाद को राखी बांधी। मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने जखीरा निवासी पोस्ट वार्डन आसिया अली और मलूकपुर निवासी पूर्व सभासद शमीम बानो से राखाी बंधवाई। विज्ञापन



भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता शानू काजमी को पूर्व आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी भाजपा नेत्री एडवोकेट कीर्ति कश्यप ने राखी बांधी। शानू काजमी ने कीर्ति के कांधारपुर आवास पर पहुंचकर राखी बंधवाई और बहन की सलामती के लिए दुआ की। बसपा की जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी रहीं मुन्नी बेगम ने आम आदमी पार्टी (आप) की तिरंगा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर जनक प्रसाद को राखी बांधी। मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने जखीरा निवासी पोस्ट वार्डन आसिया अली और मलूकपुर निवासी पूर्व सभासद शमीम बानो से राखाी बंधवाई।भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता शानू काजमी को पूर्व आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी भाजपा नेत्री एडवोकेट कीर्ति कश्यप ने राखी बांधी। शानू काजमी ने कीर्ति के कांधारपुर आवास पर पहुंचकर राखी बंधवाई और बहन की सलामती के लिए दुआ की।

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