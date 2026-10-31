Bareilly News: शहर में आज

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कथा : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में श्रीराम कथा सुबह 9 बजे से।

परिवहन मेला : नकटिया स्थित आरटीओ कार्यालय परिसर में परिवहन मेला सुबह 10 बजे से।

जयंती : सरदार बल्लभ भाई पटेल का जयंती समारोह ब्रह्मपुरा स्थित कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास परिसर में पूर्वाह्न 10:30 बजे से, मिशन कंपाउंड स्थित सपा कार्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से।

मेला : बरेली क्लब मैदान पर दिवाली मेले का शुभारंभ शाम 5 बजे से।

महोत्सव : कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन शाम 6 बजे।



खेल

टेबल टेनिस : व्यास वर्ल्ड स्कूल में टेबल टेनिस प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

तीरंदाजी : सीनियर प्रादेशिक तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता फरीदपुर स्थित अकादमी में सुबह 10 बजे से।







सराफा बाजार



सोना - 1,42,500 रुपये प्रति दस ग्राम



चांदी - 1,91,500 रुपये प्रति किलो



विविध