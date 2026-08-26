Bareilly News: शहर में आज

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धर्म कर्मजुलूस : हजरत शाह शराफत अली मियां की दरगाह से चादरपोशी का जुलूस गुलाब नगर स्थित हजरत बशीर मियां की दरगाह तक सुबह 10 बजे।जुलूस : अंजुमन खुद्दाम-ए-रसूल की ओर से जुलूस-ए-मोहम्मदी कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप के पास से दोपहर 3 बजे।कथा : श्रीमद्भागवत कथा में भरत चरित्र, प्रहलाद चरित्र का वर्णन रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में कथा व्यास सत्येंद्र मोहन शास्त्री की ओर से शाम 4 बजे से।छप्पन भोग : श्री बांके बिहारी महिला मंडल की ओर से छप्पन भोग, बाबा भोले नाथ का अभिषेक व शिवजी की बरात राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में शाम 6 बजे से।..............विविधविचार गोष्ठी : अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से पंडित राधे श्याम कथावाचक की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी प्रभात नगर स्थित अग्रवाल आवास पर सुबह 11 बजे।काव्य संध्या : कवि गोष्ठी आयोजन समिति की ओर से काव्य संध्या व सम्मान समारोह इटौआ, करगैना पुलिस चौकी के निकट धैर्या मेंशन में दोपहर 3:30 बजे।फुटबाल लीग : जिला फुटबाल एसोसिएशन की ओर से जिला फुटबाल लीग स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4:30 बजे से।सराफा बाजारसोना - 1,58,700 रुपये प्रति दस ग्रामचांदी - 2,41,000 रुपये प्रति किलो