पार्षदों की विवादित कसम का वीडियो: हाथ में जल लेकर बोले- सभी में बंटेगी कमाई, हम पर आंच आई तो सब इकट्ठे होंगे

भाषा और इरादे पर उठे सवाल

निगम की कमाई बांटने को भ्रष्टाचार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधियों का वीडियो में गालीगलौज करना उनके आचरण के विपरीत दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शहर में इसकी खूब चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान पार्षदों ने विकास और बेहतर सुविधाएं दिलाने का वादा कर जनता का विश्वास हासिल किया था। निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कर्तव्य और निष्ठा की शपथ भी ली। ऐसे में वायरल वीडियो में निगम की कमाई में हिस्सा लेने की बात सामने आना गंभीर सवाल खड़े करता है।