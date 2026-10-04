Bareilly News: शहर में आज

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बैठक : राज्यमंत्री भूपेंद्र चौधरी की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक सिविल लाइंस स्थित मिशन कंपाउंड में सुबह 9:30 बजे से।

धरना : बरेली कॉलेज में प्राचार्य कार्यालय के बाहर शिक्षकों व कर्मचारियों का धरना सुबह 11 बजे से।





खेल

क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में विद्यालयीय अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल सुबह 10 बजे से।

खो-खो : जीआईसी में बालक वर्ग विद्यालयीय जनपदीय खो-खो प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

वॉलीबॉल : पीलीभीत बाइपास स्थित विद्या वर्ल्ड स्कूल में इंटर स्कूल वॉलीबाॅल प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे।

क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिवंगत प्रो. श्याम बिहारी स्मृति प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता दोपहर 1 बजे से।

बास्केटबॉल : प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।

एथलेटिक्स : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।

क्रिकेट : डोहरा रोड स्थित मैदान पर बिग बॉयज क्रिकेट लीग रात 9 बजे से।



धर्म-कर्म

कीर्तन दीवान : गुरुनानक देव जी के ज्योति ज्योत पर्व पर मुख्य दीवान बताशे वाली गली स्थित गुरुद्वारा में सुबह 10 बजे से।

कुल : हजरत शहीद मर्द शाह बाबा का कुल खन्नू मोहल्ला स्थित हरी जियारत पर सुबह 11:30 बजे।

कथा : दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से शिव कथा हार्टमन रामलीला ग्राउंड परिसर में अपराह्न 3:30 बजे से।

कथा : निर्माण नगर काॅलोनी स्थित श्री मां मनोकामना वैष्णो धाम मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।

मेला : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर परिसर में दशहरा मेला शाम 5 बजे से।

कथा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।

मंचन : प्रेमनगर स्थित श्री त्रिवटीनाथ मंदिर के कृष्ण लीला स्थल पर महिषासुर मर्दिनी की लीला का मंचन शाम 6 बजे से।

रामलीला : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से रामलीला का शुभारंभ चौधरी तालाब पर शाम 7 बजे से।

सराफा बाजार

सोना - 1,49,400 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 2,25,000 रुपये प्रति किलो



विविध