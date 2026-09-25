Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:00 AM IST
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खेल
प्रतियोगिता : 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 8 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
धर्म-कर्म
कुल : उर्स-ए-गौसिया में हजरत सैयद मीरवतन का कुल फूटा दरवाजा स्थित झंडा शरीफ पर दोपहर 2:38 बजे।
भजन संध्या : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में भजन संध्या शाम 4:30 बजे से।
विविध
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक ''''गज फुट इंच'''' का मंचन शाम 7 बजे से।
बैठक : जिले के प्रभारी मंत्री की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सर्किट हाउस में शाम 7:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,32,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
प्रतियोगिता : 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 8 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
धर्म-कर्म
कुल : उर्स-ए-गौसिया में हजरत सैयद मीरवतन का कुल फूटा दरवाजा स्थित झंडा शरीफ पर दोपहर 2:38 बजे।
भजन संध्या : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में भजन संध्या शाम 4:30 बजे से।
विविध
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक ''''गज फुट इंच'''' का मंचन शाम 7 बजे से।
बैठक : जिले के प्रभारी मंत्री की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सर्किट हाउस में शाम 7:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,32,000 रुपये प्रति किलो