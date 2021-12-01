Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:10 AM IST
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धर्म-कर्म
मूर्ति स्थापना : सीबी गंज स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गणपति की मूर्ति स्थापना सुबह 7 बजे एवं भजन संध्या शाम 6:30 बजे से।
हवन : राजेंद्रनगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा के विश्राम पर हवन सुबह 10 बजे से एवं भजन संध्या शाम 7:30 बजे से।
शोभायात्रा : सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर से श्री गणेश शोभायात्रा दोपहर 1:30 बजे से।
मूर्ति स्थापना : आलमगिरीगंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में गणपति की मूर्ति की स्थापना शाम 6 बजे।
मूर्ति स्थापना : कटरा मानराय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में गणपति की मूर्ति स्थापना शाम 6 बजे।
कलशयात्रा : राजेंद्रनगर स्थित नीलकंठ मंदिर से कलशयात्रा एवं शील चौराहे पर गणपति की मूर्ति स्थापना शाम 6 बजे से।
मूर्ति स्थापना : शाहबाद स्थित श्री विभूतिनाथ मंदिर में गणपति की मूर्ति स्थापना शाम 7 बजे।
संकीर्तन : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री हरिनाम संकीर्तन रात 8 बजे से।
विविध
ज्ञापन : प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन कलक्ट्रेट पर सुबह 11:30 बजे।
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल अपराह्न 3:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,49,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,33,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
मूर्ति स्थापना : सीबी गंज स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गणपति की मूर्ति स्थापना सुबह 7 बजे एवं भजन संध्या शाम 6:30 बजे से।
हवन : राजेंद्रनगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा के विश्राम पर हवन सुबह 10 बजे से एवं भजन संध्या शाम 7:30 बजे से।
शोभायात्रा : सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर से श्री गणेश शोभायात्रा दोपहर 1:30 बजे से।
मूर्ति स्थापना : आलमगिरीगंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में गणपति की मूर्ति की स्थापना शाम 6 बजे।
मूर्ति स्थापना : कटरा मानराय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में गणपति की मूर्ति स्थापना शाम 6 बजे।
कलशयात्रा : राजेंद्रनगर स्थित नीलकंठ मंदिर से कलशयात्रा एवं शील चौराहे पर गणपति की मूर्ति स्थापना शाम 6 बजे से।
मूर्ति स्थापना : शाहबाद स्थित श्री विभूतिनाथ मंदिर में गणपति की मूर्ति स्थापना शाम 7 बजे।
संकीर्तन : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री हरिनाम संकीर्तन रात 8 बजे से।
विविध
ज्ञापन : प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन कलक्ट्रेट पर सुबह 11:30 बजे।
ट्रायल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल अपराह्न 3:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,49,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,33,000 रुपये प्रति किलो