Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 26 Aug 2026 11:15 PM IST
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विविध
श्रमदान : नकटिया नदी पुनरुद्धार अभियान के तहत गंगा समग्र श्रमदान कैंट क्षेत्र में सुबह 9 बजे से।
संवाद : रुहेलखंड विश्वविद्यालय के एमबीए सभागार में खेलो इंडिया संवाद सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता : बरेली कॉलेज के बीबीए विभाग में मेहंदी व राखी मेकिंग प्रतियोगिता अपराह्न 1 बजे से।
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग शाम 4:30 बजे से।
धर्म-कर्म
कुल : हजरत सैयदना शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कुल शरीफ दरगाह वली मियां पर सुबह 10 बजे।
कथा : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में कथाव्यास सत्येंद्र मोहन शास्त्री की ओर से श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,59,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,42,000 रुपये प्रति किलो
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श्रमदान : नकटिया नदी पुनरुद्धार अभियान के तहत गंगा समग्र श्रमदान कैंट क्षेत्र में सुबह 9 बजे से।
संवाद : रुहेलखंड विश्वविद्यालय के एमबीए सभागार में खेलो इंडिया संवाद सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता : बरेली कॉलेज के बीबीए विभाग में मेहंदी व राखी मेकिंग प्रतियोगिता अपराह्न 1 बजे से।
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग शाम 4:30 बजे से।
धर्म-कर्म
कुल : हजरत सैयदना शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कुल शरीफ दरगाह वली मियां पर सुबह 10 बजे।
कथा : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में कथाव्यास सत्येंद्र मोहन शास्त्री की ओर से श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,59,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,42,000 रुपये प्रति किलो