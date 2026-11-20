Bareilly News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 05:09 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 05:09 AM IST
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खेल
क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
टेबल टेनिस : रुविवि में नॉर्थ जोन अंतरविश्वविद्यालयीय पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
विविध
जनसुनवाई : आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे की ओर से जनसुनवाई पूर्वाह्न 11 बजे से।
लोकार्पण : परसाखेड़ा में नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह अपराह्न 1 बजे से।
धर्म-कर्म
तुलसी विवाह : राजेंद्रनगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में तुलसी विवाह उत्सव शाम 4 बजे से।
निशान यात्रा : श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साईं-खाटूश्याम सर्वदेव मंदिर से बाबा श्याम जन्मोत्सव पर निशान यात्रा पूर्वाह्न 10 बजे से एवं भजन संध्या शाम 7 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भागवत कथा शाम 7:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,34,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,67,500 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
टेबल टेनिस : रुविवि में नॉर्थ जोन अंतरविश्वविद्यालयीय पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
विविध
जनसुनवाई : आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे की ओर से जनसुनवाई पूर्वाह्न 11 बजे से।
लोकार्पण : परसाखेड़ा में नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह अपराह्न 1 बजे से।
धर्म-कर्म
तुलसी विवाह : राजेंद्रनगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में तुलसी विवाह उत्सव शाम 4 बजे से।
निशान यात्रा : श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साईं-खाटूश्याम सर्वदेव मंदिर से बाबा श्याम जन्मोत्सव पर निशान यात्रा पूर्वाह्न 10 बजे से एवं भजन संध्या शाम 7 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भागवत कथा शाम 7:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,34,500 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,67,500 रुपये प्रति किलो