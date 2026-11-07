Bareilly News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
विविध
मेला : क्षेत्रीय माटी कला मेला पीएमश्री राजकीय इंटर काॅलेज परिसर में सुबह 10 बजे से।
पंचायत : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की पंचायत कचहरी स्थित गन्ना समिति परिसर में सुबह 10:30 बजे से।
धर्म-कर्म
पूजन : बड़ा बाग स्थित श्री हनुमान मंदिर में विशेष पूजन शाम 6 बजे से।
महफिल : उर्स-ए-बशीरी के सिलसिले में तकरीरी महफिल शाहबाद स्थित खानकाह सकलैनिया शराफतिया में रात 9 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,43,100 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 1,87,500 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
मेला : क्षेत्रीय माटी कला मेला पीएमश्री राजकीय इंटर काॅलेज परिसर में सुबह 10 बजे से।
पंचायत : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की पंचायत कचहरी स्थित गन्ना समिति परिसर में सुबह 10:30 बजे से।
धर्म-कर्म
पूजन : बड़ा बाग स्थित श्री हनुमान मंदिर में विशेष पूजन शाम 6 बजे से।
महफिल : उर्स-ए-बशीरी के सिलसिले में तकरीरी महफिल शाहबाद स्थित खानकाह सकलैनिया शराफतिया में रात 9 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,43,100 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 1,87,500 रुपये प्रति किलो