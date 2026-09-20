पप्पू हत्याकांड: देर से घर पहुंचा पति तो एक दिन बढ़ गई उम्र, 24 घंटे बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला

बरेली के भुता थाना क्षेत्र के गांव फैजनगर निवासी नरगिस अपने प्रेमी रियाज के साथ मिलकर 10 सितंबर की रात ही पति पप्पू की हत्या कर देती, लेकिन वह देर से घर पहुंचा। इस वजह से उसकी जिंदगी एक दिन बढ़ गई। 11 सितंबर को नरगिस और रियाज ने प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर पप्पू को मार डाला और शव बोरे में बंद कर मिर्जापुर भट्ठे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के भाई बंदन की तहरीर पर हत्या, साक्ष्य मिटाने आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर शव बरामद कर लिया। हत्यारोपी नरगिस और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया है।

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मूल रूप से भमोरा थाने के गांव बल्लिया निवासी पप्पू अपनी पत्नी नरगिस और तीन बेटे व तीन बेटियों के साथ फैजनगर में आकर बस गया था। पूछताछ में सामने आया कि रियाज का पप्पू के घर आना-जाना था। तीन-चार साल पहले रियाज और पप्पू की पत्नी नरगिस के बीच प्रेम संबंध हो गए। 10 सितंबर को पप्पू ने नरगिस और राजा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस दौरान रियाज तो वहां से भाग गया, लेकिन पप्पू ने नरगिस की पिटाई कर दी थी।

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नरगिस ने पकड़े थे पैर, रियाज ने दबाया गला

पूछताछ में नरगिस ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर की शाम उसने रियाज के साथ मिलकर पप्पू की हत्या करने की ठान ली थी, लेकिन वह काफी देर से घर आया। इसके बाद वह रात में रियाज का इंतजार करती रही। रियाज नहीं आया तो पप्पू बच गया। 11 सितंबर की रात नरगिस ने रियाज को बुलाया। घर में पप्पू सो रहा था। नरगिस ने पप्पू के पैर पकड़ लिए और रियाज ने प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

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