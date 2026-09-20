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पप्पू हत्याकांड: देर से घर पहुंचा पति तो एक दिन बढ़ गई उम्र, 24 घंटे बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला

Sun, 20 Sep 2026 11:23 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 20 Sep 2026 11:23 AM IST
सार

बरेली के भुता क्षेत्र में पप्पू की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी नरगिस और उसके प्रेमी राजा को जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पहले दिन नाकाम होने पर आरोपियों ने दूसरे दिन वारदात को अंजाम दिया।  

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Husband returned home late and aged by a day 24 hours later his wife and her lover killed him
मृतक पप्पू का फाइल फोटो, आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली के भुता थाना क्षेत्र के गांव फैजनगर निवासी नरगिस अपने प्रेमी रियाज के साथ मिलकर 10 सितंबर की रात ही पति पप्पू की हत्या कर देती, लेकिन वह देर से घर पहुंचा। इस वजह से उसकी जिंदगी एक दिन बढ़ गई। 11 सितंबर को नरगिस और रियाज ने प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर पप्पू को मार डाला और शव बोरे में बंद कर मिर्जापुर भट्ठे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के भाई बंदन की तहरीर पर हत्या, साक्ष्य मिटाने आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर शव बरामद कर लिया। हत्यारोपी नरगिस और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया है। 

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मूल रूप से भमोरा थाने के गांव बल्लिया निवासी पप्पू अपनी पत्नी नरगिस और तीन बेटे व तीन बेटियों के साथ फैजनगर में आकर बस गया था। पूछताछ में सामने आया कि रियाज का पप्पू के घर आना-जाना था। तीन-चार साल पहले रियाज और पप्पू की पत्नी नरगिस के बीच प्रेम संबंध हो गए। 10 सितंबर को पप्पू ने नरगिस और राजा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस दौरान रियाज तो वहां से भाग गया, लेकिन पप्पू ने नरगिस की पिटाई कर दी थी।

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Husband returned home late and aged by a day 24 hours later his wife and her lover killed him
झाड़ियों से बरामद हुआ था शव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नरगिस ने पकड़े थे पैर, रियाज ने दबाया गला 
पूछताछ में नरगिस ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर की शाम उसने रियाज के साथ मिलकर पप्पू की हत्या करने की ठान ली थी, लेकिन वह काफी देर से घर आया। इसके बाद वह रात में रियाज का इंतजार करती रही। रियाज नहीं आया तो पप्पू बच गया। 11 सितंबर की रात नरगिस ने रियाज को बुलाया। घर में पप्पू सो रहा था। नरगिस ने पप्पू के पैर पकड़ लिए और रियाज ने प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
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रियाज की निशानदेही पर बरामद हुआ शव 
पूछताछ के दौरान रियाज ने पहले पुलिस को बताया कि उसने पप्पू का शव बहगुल नदी में फेंका है। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी शव नहीं मिला तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद रियाज की निशानदेही पर मिर्जापुर भट्ठे के पास से शव बरामद हो गया। जिस रस्सी से पप्पू का गला घोंटा गया था, वह रस्सी भी बरामद हो गई है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। 

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