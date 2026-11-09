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Bareilly News: पटाखे की चिंगारी से जला गृहस्थी का सामान

Mon, 09 Nov 2026 11:28 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 09 Nov 2026 11:28 PM IST
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Household belongings caught fire from a firecracker spark.
हाफिजगंज। कस्बे के रामपाल के मकान की छत वाले कमरे में रविवार रात पटाखे की चिंगारी गिरने से आग लग गई। सूचना पर गई फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। हालांकि, तब तक सामान जल चुका था।
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रामपाल ने बताया कि वह सो रहे थे। रात करीब एक बजे परिजन ने बताया कि छत के कमरे में आग लगी है। वहां जाकर बुझाने की कोशिश की लेकिन नहीं बुझी तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर आग बुझाई। आग से कमरे में रखा बेड, सोफा, लकड़ी की अलमारी, गल्ला, सिलाई मशीन आदि सामान राख हो गया। लिंटर भी फट गया। लेखपाल ने मौका मुआयना किया। तहसीलदार सत्येंद्र कटिहार ने बताया कि इस तरह की घटना में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया जाएगा।
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