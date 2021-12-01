Bareilly News: घंटों इंतजार, मिनटों में इलाज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:49 AM IST
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बरेली। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी का असर अब ओपीडी में साफ दिखाई दे रहा है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीज पहले चिकित्सक के कक्ष के बाहर लंबी कतार में खड़े हो रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद जब उनका नंबर आता है तो चिकित्सक भीड़ के चलते बमुश्किल एक से दो मिनट का समय ही दे पाते हैं।
हाल-चाल पूछने के साथ ही इस अवधि में ही चिकित्सक को आवश्यक जांचें व दवाइयां भी लिखनी होती हैं। पर्चा व दवा काउंटर के साथ ही जांचें कराने के लिए भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है।
मंगलवार को ओपीडी में कुल 2,153 मरीज पहुंचे। इनमें नया पर्चा बनवाने के साथ ही पुराना पर्चा लेकर पहुंचने वाले मरीज भी शामिल थे। इनमें से अधिकतर वायरल फीवर और त्वचा रोग के थे। पर्चा काउंटर के साथ ही चिकित्सकों के कक्ष के बाहर, पर्चा काउंटर, काउंटर व पैथोलॉजी में लंबी कतारें दिखीं।
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अस्पताल में चिकित्सकों के 39 पद स्वीकृत हैं। 29 डॉक्टर ही तैनात हैं। 10 डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है।
दवाई लेने में लग गए दो घंटे
पर्चा बनवाने में करीब एक घंटे का समय लगा, इसके बाद लाइन में लगकर डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। दवाई लेने के लिए करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक कतार में खड़ा होना पड़ा। - मोबीन खान, सीबीगंज
पर्चा होने के बाद भी लंबा समय
किशनपुर गौटिया से आने में काफी समय लगा। पर्चा एक दिन पहले का बना हुआ था। परामर्श लेने में करीब डेढ़ घंटे का समय लग गया। लंबी कतार में करीब 30 से 40 मिनट खड़े होने के बाद बुखार की दवाई मिली। - हरपाल सिंह
अस्पताल में हर जगह कतार पीलिया की जांच एक दिन पहले ही करवा ली थी। मंगलवार को जब रिपोर्ट लेने पहुंचे तो एक घंटे का इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट लेने के बाद दवाई लेने के लिए भी करीब दो घंटे इंतजार करना पड़ा। - प्रमोद, बिशारतगंज
वर्जन :
सीमित संसाधनों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जो पद रिक्त हैं, उन पर तैनाती के लिए पत्र भेजा जा रहा है। - डॉ. आरसी दीक्षित, एडीएसआईसी
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हाल-चाल पूछने के साथ ही इस अवधि में ही चिकित्सक को आवश्यक जांचें व दवाइयां भी लिखनी होती हैं। पर्चा व दवा काउंटर के साथ ही जांचें कराने के लिए भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है।
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मंगलवार को ओपीडी में कुल 2,153 मरीज पहुंचे। इनमें नया पर्चा बनवाने के साथ ही पुराना पर्चा लेकर पहुंचने वाले मरीज भी शामिल थे। इनमें से अधिकतर वायरल फीवर और त्वचा रोग के थे। पर्चा काउंटर के साथ ही चिकित्सकों के कक्ष के बाहर, पर्चा काउंटर, काउंटर व पैथोलॉजी में लंबी कतारें दिखीं।
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अस्पताल में चिकित्सकों के 39 पद स्वीकृत हैं। 29 डॉक्टर ही तैनात हैं। 10 डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है।
दवाई लेने में लग गए दो घंटे
पर्चा बनवाने में करीब एक घंटे का समय लगा, इसके बाद लाइन में लगकर डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। दवाई लेने के लिए करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक कतार में खड़ा होना पड़ा। - मोबीन खान, सीबीगंज
पर्चा होने के बाद भी लंबा समय
किशनपुर गौटिया से आने में काफी समय लगा। पर्चा एक दिन पहले का बना हुआ था। परामर्श लेने में करीब डेढ़ घंटे का समय लग गया। लंबी कतार में करीब 30 से 40 मिनट खड़े होने के बाद बुखार की दवाई मिली। - हरपाल सिंह
अस्पताल में हर जगह कतार पीलिया की जांच एक दिन पहले ही करवा ली थी। मंगलवार को जब रिपोर्ट लेने पहुंचे तो एक घंटे का इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट लेने के बाद दवाई लेने के लिए भी करीब दो घंटे इंतजार करना पड़ा। - प्रमोद, बिशारतगंज
वर्जन :
सीमित संसाधनों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जो पद रिक्त हैं, उन पर तैनाती के लिए पत्र भेजा जा रहा है। - डॉ. आरसी दीक्षित, एडीएसआईसी