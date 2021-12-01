Bareilly News: घंटों इंतजार, मिनटों में इलाज

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हाल-चाल पूछने के साथ ही इस अवधि में ही चिकित्सक को आवश्यक जांचें व दवाइयां भी लिखनी होती हैं। पर्चा व दवा काउंटर के साथ ही जांचें कराने के लिए भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है।मंगलवार को ओपीडी में कुल 2,153 मरीज पहुंचे। इनमें नया पर्चा बनवाने के साथ ही पुराना पर्चा लेकर पहुंचने वाले मरीज भी शामिल थे। इनमें से अधिकतर वायरल फीवर और त्वचा रोग के थे। पर्चा काउंटर के साथ ही चिकित्सकों के कक्ष के बाहर, पर्चा काउंटर, काउंटर व पैथोलॉजी में लंबी कतारें दिखीं।अस्पताल में चिकित्सकों के 39 पद स्वीकृत हैं। 29 डॉक्टर ही तैनात हैं। 10 डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है।दवाई लेने में लग गए दो घंटेपर्चा बनवाने में करीब एक घंटे का समय लगा, इसके बाद लाइन में लगकर डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। दवाई लेने के लिए करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक कतार में खड़ा होना पड़ा। - मोबीन खान, सीबीगंजपर्चा होने के बाद भी लंबा समयकिशनपुर गौटिया से आने में काफी समय लगा। पर्चा एक दिन पहले का बना हुआ था। परामर्श लेने में करीब डेढ़ घंटे का समय लग गया। लंबी कतार में करीब 30 से 40 मिनट खड़े होने के बाद बुखार की दवाई मिली। - हरपाल सिंहअस्पताल में हर जगह कतार पीलिया की जांच एक दिन पहले ही करवा ली थी। मंगलवार को जब रिपोर्ट लेने पहुंचे तो एक घंटे का इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट लेने के बाद दवाई लेने के लिए भी करीब दो घंटे इंतजार करना पड़ा। - प्रमोद, बिशारतगंजवर्जन :सीमित संसाधनों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जो पद रिक्त हैं, उन पर तैनाती के लिए पत्र भेजा जा रहा है। - डॉ. आरसी दीक्षित, एडीएसआईसी