Bareilly News: फायर सेफ्टी उपकरणों की मरम्मत करने गए हेल्पर की करंट से मौत

विज्ञापन

मोहम्मद खालिद ने बताया कि उनके दोस्त बंटी ने पांच दिन पहले ही एक निजी फायर एंड सेफ्टी कंपनी में हेल्पर के रूप काम शुरू किया था। काम के दौरान अचानक करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। साथी उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खालिद ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिशियन की लापरवाही से गलत कनेक्शन होने के कारण फायर पंप में करंट उतर आया था।स्कूल के प्रधानाचार्य सुब्रत कुमार सारंगी ने बताया कि उन्हें फोन पर कर्मचारी को कार्डियक अरेस्ट होने की सूचना मिली थी। मौके पर सीपीआर दिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और अस्पताल में मौत हो गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा ने बताया कि आमतौर पर इस तरह की कंपनियों के कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं। किस स्तर पर लापरवाही हुई, ये जांच से स्पष्ट होगा। संवाद