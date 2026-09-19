बरेली: होमगार्ड भर्ती की दौड़ में एक अभ्यर्थी हुआ बेहोश, दूसरे के पैर में फ्रैक्चर

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फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बागड़िया निवासी 25 वर्षीय सुरजीत सिंह ने बताया कि वह दौड़ में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि दौड़ के दसवें चक्कर के दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वे गिर गए। सुरजीत ने स्नातक तक पढ़ाई की है और यह उनकी दूसरी भर्ती थी। बेरोजगारी के कारण सरकारी नौकरी की उम्मीद में वे इस दौड़ में शामिल हुए थे। इस हादसे के बाद उनकी नौकरी की उम्मीद को झटका लगा है।

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बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही होमगार्ड भर्ती दौड़ के दौरान शनिवार को फर्रुखाबाद जिले के निवासी दो अभ्यर्थी घायल हो गए। एक युवक को दौड़ते समय चक्कर आया, जबकि दूसरे के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिसकर्मियों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।