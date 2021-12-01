Bareilly News: गैंगस्टर शेर अली जाफरी ने गनर पर किया चाकू से हमला

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शिवनगर कॉलोनी निवासी योगेश गुप्ता ने एसएसपी अनुराग आर्य को बताया कि वह शेर अली जाफरी के यहां एक साल से 28 हजार रुपये प्रतिमाह पर प्राइवेट गनर की नौकरी कर रहे हैं। एक मार्च 2026 से 22 अगस्त 2026 तक 1,60,533 रुपये उनका वेतन बना जो नहीं दिया गया। रुपये मांगने पर शेर अली जाफरी टालमटोल करने लगा। योगेश ने बताया कि शेर अली जाफरी खुसरो डिग्री कॉलेज का मालिक है। फर्जी डिग्री बनाकर बांटने के मामले में जेल जा चुका है। उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। उसके खिलाफ चेक बाउंस के मामले भी दर्ज हैं।गनर योगेश ने बताया कि 21 अगस्त को शेर अली जाफरी उन्हें अपने साथ पीलीभीत के जहानाबाद स्थित खुसरो डिग्री कॉलेज ले गया। अगले दिन शेर अली जाफरी सीबीगंज स्थित अपने कॉलेज में आ गया। दोपहर में योगेश ने वहां जाकर अपना वेतन मांगा तो शेर अली जाफरी उन्हें दफ्तर में बंद कर लाठी-डंडों से पीटने लगा। उसने चाकू से योगेश पर हमला कर दिया। हमले में योगेश की कलाई कट गई।योगेश के मुताबिक, जाफरी ने कहा कि दोबारा रुपये मांगे तो जान से मरवा दूंगा। लड़कियों की तरफ से फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दूंगा। फर्जी डिग्री की शिकायत करने पर डी फार्मा के छात्रों पर एक लड़की की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसी लड़की के जरिये तुझे भी फंसा दूंगा। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।