Bareilly News: अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

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सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि बुधवार शाम मिलिट्री इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि जाट रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर भर्ती के दौरान कुछ लोग अभ्यर्थियों से ठगी की साजिश रच रहे थे। संयुक्त टीम ने हरभजन गेट के पास घेराबंदी कर पांच आरोपियों को पकड़ा।आरोपियों की पहचान बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव सुराही निवासी प्रदीप कुमार शर्मा (हाल निवासी इफको काॅलोनी फेस-2, लाल फाटक, बरेली), इस्लामनगर के ही गांव सिठौली निवासी धर्मेंद्र सिंह, बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव नवदिया निवासी विशाल यादव, कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर निवासी नूर अहमद, संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र के सिकरौरा भूड़ निवासी राजवीर उर्फ कैलाश के रूप में हुई। कैंट थाने में इनसे पूछताछ की गई। फिर कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया।आरोपियों का है आपराधिक इतिहासगिरफ्तार आरोपियों में से विशाल यादव का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ मीरगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट का एक मामला दर्ज है। धर्मेंद्र सिंह पर भी फैजगंज बेहटा थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। - देवेश सिंह, सीओ हाईवे