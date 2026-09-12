बरेली: आइसक्रीम फैक्टरी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 25 लाख रुपये का नुकसान

बरेली के सीबीगंज में परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित वाडीलाल आइसक्रीम फैक्टरी के एक गोदाम में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से काफी सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग और फैक्टरी की टीम ने लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से 25 लाख रुपये का नुकसान होने की बात कही गई है।

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जानकारी के मुताबिक आग शनिवार सुबह करीब नौ बजे लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। इससे आसपास की फैक्टरी में हड़कंप मच गया। फैक्टरी की अपनी फायर टीम ने पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास किया। विज्ञापन



हालांकि, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने फैक्टरी की टीम के साथ मिलकर आग बुझाने का अभियान चलाया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। जानकारी के मुताबिक आग शनिवार सुबह करीब नौ बजे लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। इससे आसपास की फैक्टरी में हड़कंप मच गया। फैक्टरी की अपनी फायर टीम ने पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास किया।हालांकि, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने फैक्टरी की टीम के साथ मिलकर आग बुझाने का अभियान चलाया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।

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