यूपी: बरेली-दिल्ली जनरथ बस के पहिए जाम होने से लगी आग, 32 यात्री बाल-बाल बचे

बरेली डिपो की बरेली-दिल्ली जनरथ बस में बुधवार रात आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 32 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। यह घटना मुरादाबाद के मूडापांडे के पास हाईवे पर हुई। हादसा रात 12:00 बजे के बाद हुआ, जब ज्यादातर यात्री नींद में थे। बस के पिछले पहिए जाम होने को आग लगने का कारण बताया जा रहा है।

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