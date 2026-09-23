Bareilly News: 10 डेयरियों का चालान कर 77 हजार का वसूला जुर्माना

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उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी सतीश चौधरी के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने संजय नगर में छापा मारा। अमर उजाला ने अपने अभियान में अवैध डेयरियों से होने वाली समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था।इनमें गोबर से नाले जाम होना, जलभराव और पशुओं के सड़क पर बैठने से आवागमन बाधित होना शामिल था। नगर निगम ने मंगलवार दोपहर तीन से सायं पांच बजे तक 10 डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की।इसमें रजिस्टर सिंह के यहां नौ पशुओं के हिसाब से पांच हजार, प्रेमपाल से सात पशुओं पर पांच हजार, रेशम पाल पर 16 पशुओं के सापेक्ष पांच हजार, अनूप पर 50 पशुओं के सापेक्ष 20 हजार, विशु पर 50 पशुओं के हिसाब से 10 हजार, संतोष पर 10 पशुओं पर पांच हजार, राहुल पर पांच पशुओं के हिसाब से पांच हजार, रितेश पर सात पशुओं के हिसाब से दो हजार, गौतम पर 30 पशुओं पर 10 हजार, दिनेश पर 32 पशुओं पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।इन पर गोबर नालों में बहाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया। उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अवैध डेयरियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो