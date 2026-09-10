Bareilly News: महिला विवेचक पर रिश्वत मांगने का आरोप

विज्ञापन

नवाबगंज। थाना नवाबगंज में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर पर विवेचना में रिश्वत मांगने का आरोप है। अधिवक्ता राजीव गंगवार ने पुलिस दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि रुपये देने से इन्कार करने पर महिला विवेचक ने उनसे अभद्रता की। उन्होंने बताया कि एक अपराध के मामले में पीड़िता को महिला विवेचक के सुपुर्द किया गया था। पीड़िता बालिग है। न्यायालय में उसके बयान भी कराए जा चुके हैं। उसने कोर्ट में बताया था कि वह बालिग है। मन से शादी की है और पति के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद भी उसको पति के पास नहीं भेजा गया। इसके संबंध में वह बुधवार सुबह 11:20 से 11:35 बजे के बीच थाने पहुंचे थे। इस दौरान महिला विवेचक ने रिश्वत में 50 हजार रुपये देने की मांग की। इन्कार करने पर अभद्रता की। यह घटना थाने में लगे सीसी कैमरे की फुटेज में दर्ज हो गई। सूचना पर बार अध्यक्ष शिशुपाल सिंह गंगवार साथी अधिवक्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे। सभी अधिवक्ताओं ने सीसी कैमरे की फुटेज सुरक्षित कराकर निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। यदि रिश्वत मांगने की बात सत्य है तो कार्रवाई की जाएगी।