Bareilly News: धान का भुगतान न मिलने से किसान परेशान

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लाल बहादुर ने 90 क्विंटल, सोमवती ने 25 क्विंटल, वीरेंद्र कुमार ने 68 क्विंटल, हर प्रसाद ने 24 क्विंटल, नारायण लाल ने 11 क्विंटल, तोताराम ने 36 क्विंटल, सर्वेश कुमार ने 81 क्विंटल धान बेचा था। इन सभी किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन भी हो चुका है। भुगतान में देरी से किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में केंद्र प्रभारी उमेश कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन बंद मिला।नवाबगंज तहसीलदार सतेंद्र कटियार ने किसानों से धान क्रय केंद्र पर अपने बैंक खाते की स्थिति देखने को कहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें भुगतान न होने की जानकारी नहीं है। तहसीलदार ने कहा, यदि ऐसा हुआ है, तो सोमवार को धान क्रय केंद्र प्रभारी से बात कर भुगतान कराया जाएगा।