महंगाई ने छीनी मिठास: बरेली में चीनी 60 रुपये किलो, जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय

जिले में 85 हजार क्विंटल है स्टॉक

अक्तूबर की शुरुआत में चीनी 50 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। अब कीमत 60 रुपये तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी ने घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। गन्ना समिति के अनुसार, जिले की सेमीखेड़ा चीनी मिल और फरीदपुर स्थित द्वारिकेश शुगर मिल के पास 85 हजार क्विंटल चीनी का स्टॉक बचा है, जबकि जिले में रोज पांच हजार क्विंटल चीनी की खपत होती है। श्यामगंज मंडी से शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत और उत्तराखंड तक चीनी की आपूर्ति होती है। ऐसे में सीमित स्टॉक और बढ़ती मांग के बीच कीमतों पर नियंत्रण रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।