Bareilly News: गायों को ले जा रहे ड्राइवर से मांगी रंगदारी, पीटा

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यह घटना सोमवार रात 11 बजे विलयधाम के पास हुई। शिकायतकर्ता बन्ने खां ने बताया कि वह अपने साथी उबैस के साथ अपनी गाड़ी से चार गायों को लेकर फार्म हाउस से शहदाना डेयरी जा रहे थे। आरोप है कि तभी चार लड़कों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया।उन्होंने गालीगलौज और मारपीट की। आरोपियों ने उनसे 10 हजार रुपये की रंगदारी मांगी। बन्ने खां ने गायों को अपना बताकर सबूत दिखाने को कहा तो इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस वहां से गुजर रही थी। शिकायत पर पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। इनसे पूछताछ की गई।आरोपियों ने अपने नाम पुष्पेंद्र, शिवा सिंह तोमर, मयंक चौहान और अस्मित बताए। ये सभी सुभाषनगर के निवासी निकले। बन्ने खां ने इज्जतनगर थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई।वर्जन :इज्जतनगर थाना पुलिस ने बन्ने खां की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - मानुष पारीक, एसपी सिटी