Bareilly News: कर्मचारियों की उपस्थिति से लेकर वाहनों के जीपीएस रिकाॅर्ड की होगी पड़ताल

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पार्षद ने शिकायत में बताया है कि 11 सितंबर को नगर आयुक्त ने उन्हें वार्ड 64 में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था बंद कराने की जानकारी दी थी। इसके बावजूद अगले ही दिन वही वाहन वार्ड में कूड़ा उठाते मिले। ऐसे में सवाल उठाया गया है कि व्यवस्था बंद करने के निर्देश के बाद किसकी अनुमति से वाहन दोबारा संचालित किए गए।शिकायत के अनुसार वार्ड में करीब 1806 घरों से कूड़ा कलेक्शन का दावा किया जा रहा है। सफाई नायक के मुताबिक, प्रत्येक 200 घरों पर एक कर्मचारी की तैनाती है। इस हिसाब से नौ कर्मचारी, एक सुपरवाइजर व एक चालक समेत कुल 11 लोगों की व्यवस्था दिखाई जा रही है। पार्षद ने कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति व कार्य निस्तारण पर सवाल उठाए हैं। नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।