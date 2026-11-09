दिवाली पर दीपों से मिटा अंधेरा: बरेली में सतरंगी रोशनी से जगमग हुई अमावस की रात, आतिशबाजी से चमका आकाश

बरेली में रोशनी का पर्व रविवार को शहरभर में धूमधाम से मनाया गया। अमावस की रात सतरंगी रोशनी से जगमग हुई तो आसमान आतिशबाजी से चमक उठा। दीपों की कतार और रंग-बिरंगी झालरों से चहुंओर रौनक छाई रही। शुभ मुहूर्त में घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधि-विधान के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा-अर्चना की गई। लोगों ने घरों की मुंडेर और द्वार पर दीपक जलाकर खुशियां मनाईं। मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को पर्व की बधाई दी।

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