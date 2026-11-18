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इस वर्ष एकादशी तिथि दो दिन पड़ने के कारण श्रद्धालु असमंजस में हैं। आचार्य ने बताया कि द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर की सुबह 7:17 बजे से शुरू होकर 21 नवंबर की सुबह 6:33 बजे तक रहेगी। इसको देखते हुए गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले लोगों को 20 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले साधक 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस पर्व पर विभिन्न शुभ मुहूर्तों का भी विशेष महत्व है। पूजा और साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:45 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 बजे से 12:19 बजे तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 5:27 बजे से 5:53 बजे तक रहेगा।इस अवधि में मांगलिक कार्यक्रम की तिथियां2026 के शुभ मुहूर्तनवंबर 20, 21, 24, 25, 26दिसंबर 2, 3, 4, 5, 6, 11, 122027 के शुभ मुहूर्तजनवरी 15, 18, 24, 25, 26, 31फरवरी 2, 3, 10, 11, 21, 22, 25मार्च 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15