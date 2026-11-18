Bareilly News: सिद्धि योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:47 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
बरेली। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देवउठनी एकादशी (हरि प्रबोधिनी एकादशी) इस बार सिद्धि योग में मनाई जाएगी। आचार्य राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और सभी प्रकार के शुभ कार्य बहाल हो जाते हैं।
इस वर्ष एकादशी तिथि दो दिन पड़ने के कारण श्रद्धालु असमंजस में हैं। आचार्य ने बताया कि द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर की सुबह 7:17 बजे से शुरू होकर 21 नवंबर की सुबह 6:33 बजे तक रहेगी। इसको देखते हुए गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले लोगों को 20 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले साधक 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस पर्व पर विभिन्न शुभ मुहूर्तों का भी विशेष महत्व है। पूजा और साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:45 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 बजे से 12:19 बजे तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 5:27 बजे से 5:53 बजे तक रहेगा।
-- -- -- -- -- ---
इस अवधि में मांगलिक कार्यक्रम की तिथियां
2026 के शुभ मुहूर्त
नवंबर 20, 21, 24, 25, 26
दिसंबर 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12
2027 के शुभ मुहूर्त
जनवरी 15, 18, 24, 25, 26, 31
फरवरी 2, 3, 10, 11, 21, 22, 25
मार्च 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15
विज्ञापन
इस वर्ष एकादशी तिथि दो दिन पड़ने के कारण श्रद्धालु असमंजस में हैं। आचार्य ने बताया कि द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर की सुबह 7:17 बजे से शुरू होकर 21 नवंबर की सुबह 6:33 बजे तक रहेगी। इसको देखते हुए गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले लोगों को 20 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले साधक 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस पर्व पर विभिन्न शुभ मुहूर्तों का भी विशेष महत्व है। पूजा और साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:45 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 बजे से 12:19 बजे तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 5:27 बजे से 5:53 बजे तक रहेगा।
विज्ञापन
इस अवधि में मांगलिक कार्यक्रम की तिथियां
2026 के शुभ मुहूर्त
नवंबर 20, 21, 24, 25, 26
दिसंबर 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12
2027 के शुभ मुहूर्त
जनवरी 15, 18, 24, 25, 26, 31
फरवरी 2, 3, 10, 11, 21, 22, 25
मार्च 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15