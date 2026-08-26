Bareilly News: बारिश से लुढ़का दिन और रात का तापमान

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सोमवार शाम के बाद रात में भी रुक-रुककर हल्की, तेज बारिश जारी रही। न्यूनतम पारा सामान्य से तीन डिग्री कम 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह धूप निकली लेकिन दोपहर में बादलों की आवाजाही रही। दोपहर करीब तीन बजे अनुकूल माहौल बनने पर आधे घंटे तक रिमझिम हुई।अधिकतम तापमान दो डिग्री लुढ़ककर सामान्य से दो डिग्री कम 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शाम को भी बादल मंडराते रहे और हवा ने हल्की ठंड का अहसास कराया। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार ने मानसूनी सक्रियता की वजह से आगे भी बारिश जारी रहने के आसार जताए हैं। ब्यूरोबुखार की चपेट में बच्चे, बच्चा वार्ड में 27 भर्तीबरेली। बारिश के मौसम में तापमान का उतार-चढ़ाव बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड ओपीडी समेत वार्ड में बुखार, उल्टी, दस्त की चपेट में आए बच्चों की कतार लग रही है। मंगलवार को ओपीडी में आए 167 बच्चों को दवा के साथ बचाव का परामर्श दिया। गंभीर मिले चार बच्चों को भर्ती किया। शाम तक 27 बच्चे भर्ती रहे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप गुप्ता के मुताबिक बारिश में खुले में रखे खाद्य, पेय पदार्थ का सेवन, साफ सफाई की अनदेखी, कपड़े पहनने में बेपरवाही से बच्चे बुखार, सर्द-गर्म के साथ पेट संबंधी समस्याएं हैं। ब्यूरो