Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Crushing season to begin in four mills from tomorrow

Bareilly News: चार मिलों में कल से शुरू होगा पेराई सत्र

Tue, 10 Nov 2026 01:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 10 Nov 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Crushing season to begin in four mills from tomorrow
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बरेली। जिले की सभी चीनी मिलों में 11 नवंबर से नए पेराई सत्र की शुरुआत होगी। शासन के निर्देश पर सभी मिलें एक ही दिन चालू की जाएंगी। गन्ना विभाग ने मिलों को पूर्व में ही गन्ने का आवंटन कर दिया है। पर्चियों का वितरण बीते दिनों ही शुरू किया जा चुका है।

जिले में इस बार 1,01,654 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया है। चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अक्तूबर में ही पेराई सत्र शुरू कराने की तैयारी थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण टालना पड़ा।
विज्ञापन

इस बार फरीदपुर चीनी मिल को 80 सेंटरों से 245 लाख क्विंटल, मीरगंज मिल को 99 सेंटरों से 229 लाख क्विंटल और सेमीखेड़ा मिल को 14 सेंटरों से 89 लाख क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पिछले साल शुरू हुई त्रिवटीनाथ चीनी मिल को इस बार छह सेंटरों से 19 लाख क्विंटल गन्ना दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी ने बताया कि पेराई सत्र को लेकर ज्यादातर तैयारियां पूरी हो गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed