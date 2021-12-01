Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Contractual lineman accused of misconduct and providing misleading information

Bareilly News: संविदा लाइनमैन पर गड़बड़ी और गुमराह करने का आरोप

Sun, 08 Nov 2026 12:54 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 08 Nov 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Contractual lineman accused of misconduct and providing misleading information
शाही। विद्युत उपकेंद्र शाही के अवर अभियंता साबिर खान ने संविदा लाइनमैन अजीम अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को थाना पुलिस को दिए शिकायती पत्र में जान-माल के नुकसान की आशंका जताई। आरोप है कि अजीम ने निगम को गुमराह कर बकायेदार उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन दिए। एक अक्तूबर को जांच में यह गड़बड़ी सामने आई, जिससे निगम को राजस्व हानि हुई। अवर अभियंता ने अजीम अहमद को मनमानी करने वाला प्रभावशाली व्यक्ति बताया। उन्होंने पुलिस से लाइनमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और खुद की सुरक्षा की मांग की है। अजीम अहमद पहले से बिजली चोरी के मुकदमे में भी नामजद है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed