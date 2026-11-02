फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Contractor cuts down five trees without permission; investigation launched

Bareilly News: ठेकेदार ने काटे बिना अनुमति के पांच पेड़, जांच शुरू

Mon, 02 Nov 2026 02:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Contractor cuts down five trees without permission; investigation launched
नवाबगंज। लकड़ी ठेकेदार ने बिना अनुमति नहर विभाग की भूमि पर पेड़ों को काट कर भाग गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने ठेकेदार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने बगैर अनुमति शनिवार की रात पांच पेड़ों का कटान किया है। फिर, इन पेड़ों की लकड़ी को उठा ले गया, लेकिन शीशम की लकड़ी को बरखन गांव की एक टाल पर डाल दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग के डिप्टी रेंजर आनंद सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन

डिप्टी रेंजर आनंद सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। लकड़ियों को बरामद करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, नहर के एई सौरव वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। टीम को मौके पर भेज कर जांच कराई जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

--------
किसान में गुस्सा, डीएम से शिकायत की तैयारी : इस मामले में नाराज किसान यूनियन टिकैत गुट के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गंगवार ने बताया कि ठेकेदार ने बिना अनुमति के पांच पेड़ काटे हैं। ऐसे में लोगों में नाराजगी है। सोमवार को डीएम से मिलकर मामले की जांच करा कर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed