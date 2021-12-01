Bareilly News: गाय की मौत के मामले में चेयरमैन के खिलाफ पशु क्रूरता की रिपोर्ट

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महंत ने बताया कि मोहल्ला कच्चा कटरा में कई वर्षों से निराश्रित गाय घूमती रहती थी। स्थानीय लोग उसे चारा व रोटियां खिलाते थे। बुधवार को गाय ने मोहल्ले की ही एक गली में स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया था। दोपहर में आई नगर पालिका की टीम स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद गाय व उसके बछड़े को जबरन ट्रॉली में लादने लगी। पैरों व गले में रस्सी बांधकर ट्रॉली में चढ़ाने के दौरान गाय ने दम तोड़ दिया। मोहल्ले वालों के विरोध के बाद चेयरमैन मौके पर पहुंचे थे। इस मामले में जब सय्यद आबिद अली से बात की गई तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।वर्जनतहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। - हेमंत उपाध्याय, सीओ आंवलागाय की हत्या के मामले में चार पर रिपोर्टभुता। थाना क्षेत्र के गांव विशेषपुर में भाले से गाय की हत्या करने के बाद शव को फेंकने के मामले में आरोपी हरीश सहित चार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। घटना मंगलवार की है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया था। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद