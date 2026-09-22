Bareilly News: आठ माह की गर्भवती का शव फंदे से लटका मिला

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भमोरा। हिम्मतपुर लहर बल्लिया गांव में आठ माह की गर्भवती नीलम (24) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पति से विवाद के बाद उनका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक, गांव के विक्की कश्यप की शादी नीलम से पांच साल पहले हुई थी। दंपती का एक साल का बेटा है। पति-पत्नी के बीच विवाद होते रहता है। घर में नवजात के आने की तैयारियां चल रही थीं। रविवार को विक्की ने नीलम को पीटा और चला गया। लौटने पर उसका शव फंदे से लटका मिला। घर में दंपती अकेला रहता था। नीलम के ससुर रामधुन, सास और भाई हिमाचल प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने समझौता कर लिया। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि परिजन ने कोई भी कार्रवाई करने से इन्कार किया है। सोमवार शाम शव की अंत्येष्टि कर दी गई।