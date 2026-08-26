Bareilly News: वाराणसी में बरेली की अंडर-17 बालक टीम ने हैंडबॉल में जीता कांस्य

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बरेली की टीम ने बस्ती को 3-1 के अंतर से हराकर कांस्य पदक और ट्रॉफी अपने नाम की। इस पूरी प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज बरेली के खिलाड़ी मानस मौर्य, इजय गंगवार, राम, नरेश पंत, अदनान खान तथा अनुराग सिंह ने अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।विजेता खिलाड़ियों ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश राय, खेल शिक्षक नईम अहमद और अपने कोच आरिफ शाह व मोहम्मद शान के कुशल मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम को दिया। संयुक्त शिक्षा निदेशक रामाज्ञा कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार, जीआईसी बरेली के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश राय, उप प्रधानाचार्य कुसुमलता राजपूत व डॉ. गजराम सिंह, मंडलीय क्रीड़ा सचिव नईम अहमद ने बधाई दी।