फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bareilly bags four medals in Taekwondo

Bareilly News: बरेली ने ताइक्वांडो में झटके चार पदक

Wed, 04 Nov 2026 02:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
Bareilly bags four medals in Taekwondo
बरेली। नई दिल्ली के करनैल सिंह रेलवे स्टेडियम में एक नवंबर को हुई 10वीं ग्रैंड ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 में बरेली के खिलाड़ियों ने चार पदक झटके हैं। इसमें देशभर के 800 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उनसे लोहा लेते हुए सब-जूनियर वर्ग की रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल पूमसे स्पर्धा में बरेली के आरुष देशवाल ने स्वर्ण और अवनी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता। कैडेट बालिका वर्ग की टीम पूमसे स्पर्धा में अवनी अग्रवाल, अवनी जायसवाल और कृतिका सिंह की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक झटका। सब-जूनियर बालक वर्ग की फ्रीस्टाइल इंडिविजुअल पूमसे स्पर्धा में आरुष देशवाल ने एक और स्वर्ण पदक जीता। ये खिलाड़ी एसआर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी हैं। विद्यालय की प्रबंध निदेशक रूमा गोयल ने बताया कि यह सफलता विद्यार्थियों के अनुशासन व मेहनत का परिणाम है। प्रधानाचार्य अमित रोनाल्ड चौहान ने विजेताओं को बधाई दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed