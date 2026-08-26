Bareilly News: निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें

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महिला थाने की बाल कल्याण अधिकारी उपनिरीक्षक पुष्पांजलि सिसौदिया ने छात्राओं को बताया कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है। रात के समय अकेला होने और कोई सवारी न मिलने पर 112 डायल करें। पीआरवी से आपको सुरक्षित घर छोड़ा जाएगा।उन्होंने छात्राओं को साइबर अपराधों से सतर्क रहने को कहा। बताया कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। अनजान लोगों से संपर्क करने से बचना चाहिए। कहीं यात्रा पर जाने, घर पर अकेले होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। अपराधी इसका फायदा उठा सकते हैं।कई बार साइबर स्टॉकर हम पर नजर रख रहे होते हैं, और हमें इसकी जानकारी ही नहीं होती। उन्होंने छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 1930 व महिला हेल्पलाइन 1090 व राष्ट्रीय महिला हेल्प लाइन 181 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्वयं भी इस तरह के अपराधों से बचें, और अपने छोटे भाई-बहनों को भी सतर्क रहने की सलाह दी।अखबार पढ़ने के लिए किया प्रेरितउपनिरीक्षक पुष्पांजलि सिसौदिया ने छात्राओं को अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहा कि इससे हमारी जनरल नॉलेज मजबूत होती है। हम कई तरह की जानकारियों से अप-टू-डेट रहते हैं। इस अवसर पर विद्यालय की 57 छात्राएं व शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।