Bareilly News: सोशल मीडिया अकाउंट को सार्वजनिक करने से बचें
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 30 Sep 2026 02:07 AM IST
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बरेली। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए मंगलवार को महिला थाने में ''''दोस्त पुलिस'''' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत थाने पहुंचीं बरेली इंटर कॉलेज की छात्राओं को प्रभारी निरीक्षक छवि सिंह ने जागरूक किया। उन्होंने छात्राओं को महिला, बाल और साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया।
छवि सिंह ने बताया कि रात 10 बजे के बाद सवारी न मिलने पर घबराएं नहीं, 112 डायल करें। पीआरवी गाड़ी घर तक सुरक्षित छोड़ेगी। अज्ञात अवस्था में बच्चा मिलने और माता-पिता न मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके सूचना दें।
उन्होंने साइबर अपराधियों से बचने के उपाय बताए। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने और अकाउंट को सार्वजनिक न करने को कहा। यह भी सुझाव दिया कि हर घटनाक्रम को तुरंत ही सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। अपराधी इसका फायदा उठाकर वारदात कर सकते हैं।
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अनजान नंबर से कॉल आने पर बैंक खाते के विवरण के साथ ही ओटीपी या अन्य जरूरी जानकारियां न दें। सोशल मीडिया पर अगर कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत 1930 पर सूचना दें। किसी महिला या लड़की के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने पर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर तुरंत सूचना दें।
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छवि सिंह ने बताया कि रात 10 बजे के बाद सवारी न मिलने पर घबराएं नहीं, 112 डायल करें। पीआरवी गाड़ी घर तक सुरक्षित छोड़ेगी। अज्ञात अवस्था में बच्चा मिलने और माता-पिता न मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके सूचना दें।
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उन्होंने साइबर अपराधियों से बचने के उपाय बताए। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने और अकाउंट को सार्वजनिक न करने को कहा। यह भी सुझाव दिया कि हर घटनाक्रम को तुरंत ही सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। अपराधी इसका फायदा उठाकर वारदात कर सकते हैं।
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अनजान नंबर से कॉल आने पर बैंक खाते के विवरण के साथ ही ओटीपी या अन्य जरूरी जानकारियां न दें। सोशल मीडिया पर अगर कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत 1930 पर सूचना दें। किसी महिला या लड़की के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने पर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर तुरंत सूचना दें।