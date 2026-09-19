Bareilly News: इज्जतनगर मंडल के डीएसटीई के सरकारी आवास में घुसकर हमला

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चार सितंबर को वह सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी, ससुर, सास किरन सिंह, पत्नी की बुआ नम्रता चौधरी, फूफा राहुल मलिक 15-16 अन्य लोगों के साथ चार-पांच गाड़ियों के काफिले से उनके सरकारी आवास आए। अंदर घुसते ही तोड़फोड़ करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। विज्ञापन

धनंजय सिंह का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें कार्यालय जाने से रोका और बंधक बना लिया। मोहित सिंह ने उन्हें और उनके माता-पिता को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। विज्ञापन विज्ञापन

अवि सिंह ने खुद को शारीरिक क्षति पहुंचाकर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।

चार सितंबर को वह सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी, ससुर, सास किरन सिंह, पत्नी की बुआ नम्रता चौधरी, फूफा राहुल मलिक 15-16 अन्य लोगों के साथ चार-पांच गाड़ियों के काफिले से उनके सरकारी आवास आए। अंदर घुसते ही तोड़फोड़ करते हुए जानलेवा हमला कर दिया।धनंजय सिंह का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें कार्यालय जाने से रोका और बंधक बना लिया। मोहित सिंह ने उन्हें और उनके माता-पिता को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी।अवि सिंह ने खुद को शारीरिक क्षति पहुंचाकर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।

बरेली। इज्जतनगर मंडल के डिवीजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर (डीएसटीई) धनंजय सिंह के सरकारी आवास में घुसकर उनके ससुरालियों ने हमला कर दिया। आवास में तोड़फोड़ की। आरोप है कि डीएसटीई को कई घंटे बंधक बनाए रखा। पूरी घटना सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। डीएसटीई ने अपनी पत्नी, सास-ससुर समेत पांच नामजद और 16 अज्ञात के खिलाफ इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डीएसटीई धनंजय सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 21 फरवरी 2026 को अलीगढ़ निवासी डॉ. अवि सिंह के साथ हुई थी। उनके लिए इज्जतनगर में रेलवे का बंगला नंबर ए-1 आवंटित है। पत्नी 30 जुलाई 2026 को अपने पिता मोहित सिंह के साथ चली गई। उनकी पत्नी अब फरीदपुर में रहती है।