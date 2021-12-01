Bareilly News: स्कूल की छुट्टी होते ही मैदान पर पसीना बहाते हैं खिलाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 14 Sep 2026 12:42 AM IST
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बरेली। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज का खेल मैदान शाम ढलते ही युवा हैंडबॉल खिलाड़ियों के अभ्यास का केंद्र बन जाता है। स्कूल बंद होने के बाद भी यहां खिलाड़ी अपनी मेहनत से शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। संसाधनों के अभाव के बावजूद, इन खिलाड़ियों का जज्बा बुलंद है। वे प्रतिदिन मैदान पर पसीना बहाते हैं। खिलाड़ी मैदान की साफ-सफाई और खेल की हर तैयारी खुद अपने हाथों से करते हैं। यह मैदान युवाओं को खेल के अवसर प्रदान कर रहा है।
हाल ही में वाराणसी में आयोजित 70वीं प्रदेशीय हैंडबॉल प्रतियोगिता (अंडर-17) में बरेली की पूरी टीम ने इसी विद्यालय के दम पर परचम लहराया। टीम के सभी खिलाड़ी जीआईसी मैदान से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन कर प्रतियोगिता अपने नाम की। स्कूल का समय दोपहर दो बजे समाप्त होने के बाद शाम चार बजे से यहां खिलाड़ियों की चहल-पहल शुरू हो जाती है। रोजाना 30 से 35 खिलाड़ी अभ्यास के लिए मैदान पर पहुंचते हैं और बिना किसी बड़े संसाधन के अपनी खेल कला को निखारने में जुटे रहते हैं। इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और कोच आरिफ अली का कड़ा मार्गदर्शन मिल रहा है।
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रोजाना स्कूल के बाद सभी साथी पांच बजे तक मैदान पर आ जाते है। अगर यहां कोर्ट मेंं कुछ साफ-सफाई करनी होती है तो करते है, नहीं तो सभी वार्मअप कर अभ्यास शुरु करते है। पिछली बार और इस बार भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। - राम, खिलाड़ी
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- अब अंडर-19 का खिलाड़ी हूं, लेकिन रोजाना ही अभ्यास करने के लिए मैदान पर जाता हूं। पिछली साल हुए राज्यस्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में टीम का हिस्सा था और कांस्य पदक टीम ने हासिल किया था। अब कांस्य को स्वर्ण पदक में बदले के लिए तैयारी चल रही है। - विवेक पाल, खिलाड़ी
- क्रीड़ा सचिव नईम अहमद और प्राचार्य ओम प्रकाश राय का पूरा सहयोग खिलाड़ियों को मिल रहा है, जिसके चलते मैदान पर खेल का बेहतर माहौल बन पा रहा है। अब अगले साल होने वाली प्रतियोंगिता में स्वर्ण पदक बरेली की टीम जीत कर आएं, इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। - आरिफ, कोच
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हाल ही में वाराणसी में आयोजित 70वीं प्रदेशीय हैंडबॉल प्रतियोगिता (अंडर-17) में बरेली की पूरी टीम ने इसी विद्यालय के दम पर परचम लहराया। टीम के सभी खिलाड़ी जीआईसी मैदान से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन कर प्रतियोगिता अपने नाम की। स्कूल का समय दोपहर दो बजे समाप्त होने के बाद शाम चार बजे से यहां खिलाड़ियों की चहल-पहल शुरू हो जाती है। रोजाना 30 से 35 खिलाड़ी अभ्यास के लिए मैदान पर पहुंचते हैं और बिना किसी बड़े संसाधन के अपनी खेल कला को निखारने में जुटे रहते हैं। इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और कोच आरिफ अली का कड़ा मार्गदर्शन मिल रहा है।
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रोजाना स्कूल के बाद सभी साथी पांच बजे तक मैदान पर आ जाते है। अगर यहां कोर्ट मेंं कुछ साफ-सफाई करनी होती है तो करते है, नहीं तो सभी वार्मअप कर अभ्यास शुरु करते है। पिछली बार और इस बार भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। - राम, खिलाड़ी
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- अब अंडर-19 का खिलाड़ी हूं, लेकिन रोजाना ही अभ्यास करने के लिए मैदान पर जाता हूं। पिछली साल हुए राज्यस्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में टीम का हिस्सा था और कांस्य पदक टीम ने हासिल किया था। अब कांस्य को स्वर्ण पदक में बदले के लिए तैयारी चल रही है। - विवेक पाल, खिलाड़ी
- क्रीड़ा सचिव नईम अहमद और प्राचार्य ओम प्रकाश राय का पूरा सहयोग खिलाड़ियों को मिल रहा है, जिसके चलते मैदान पर खेल का बेहतर माहौल बन पा रहा है। अब अगले साल होने वाली प्रतियोंगिता में स्वर्ण पदक बरेली की टीम जीत कर आएं, इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। - आरिफ, कोच