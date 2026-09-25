Bareilly News: मृत दरोगा के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर की आपत्तिजनक पोस्ट, गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:01 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:01 AM IST
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बरेली। मीरगंज की डीबीओएल शुगर मिल में केमिकल एनालिसिस अधिकारी बिजनौर निवासी दीपक कौशिक को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
उसने कुछ महीने पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दरोगा आकाश यादव की वर्दी वाली फोटो लगाकर ‘दीपक जाट बरेली’ नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी और उससे समाजसेवी महिला समेत अन्य पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। इससे पुलिस की छवि भी खराब हो रही थी, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा है।
सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि साइबर थाने की टीम ने बृहस्पतिवार को झुमका चौराहे से दीपक कौशिक को गिरफ्तार किया। वह बिजनौर जिले के रायपुर देहात थाना क्षेत्र के गांव रतुपुरा का निवासी है और मीरगंज की डीबीओएल शुगर मिल में केमिकल एनालिसिस अधिकारी के रूप में कार्यरत है। वह बरेली में किराये पर रहता है। उसके पास से मोबाइल फोन और दो सिमकार्ड बरामद हुए।
सीओ के मुताबिक, दीपक ने पूछताछ में बताया कि वह बीएससी पास है। उसने सोचा था कि पुलिस की वर्दी में मृतक का फोटो लगाने और नाम बदलने से वह पकड़ा नहीं जाएगा। उसने सोशल मीडिया से मृत दरोगा का फोटो लिया और फर्जी आईडी बनाई। गलती का अहसास होने पर उसने इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी थी। ब्यूरो
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उसने कुछ महीने पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दरोगा आकाश यादव की वर्दी वाली फोटो लगाकर ‘दीपक जाट बरेली’ नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी और उससे समाजसेवी महिला समेत अन्य पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। इससे पुलिस की छवि भी खराब हो रही थी, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा है।
सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि साइबर थाने की टीम ने बृहस्पतिवार को झुमका चौराहे से दीपक कौशिक को गिरफ्तार किया। वह बिजनौर जिले के रायपुर देहात थाना क्षेत्र के गांव रतुपुरा का निवासी है और मीरगंज की डीबीओएल शुगर मिल में केमिकल एनालिसिस अधिकारी के रूप में कार्यरत है। वह बरेली में किराये पर रहता है। उसके पास से मोबाइल फोन और दो सिमकार्ड बरामद हुए।
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सीओ के मुताबिक, दीपक ने पूछताछ में बताया कि वह बीएससी पास है। उसने सोचा था कि पुलिस की वर्दी में मृतक का फोटो लगाने और नाम बदलने से वह पकड़ा नहीं जाएगा। उसने सोशल मीडिया से मृत दरोगा का फोटो लिया और फर्जी आईडी बनाई। गलती का अहसास होने पर उसने इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी थी। ब्यूरो
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