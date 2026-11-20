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रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, जम्मूतवी से पटना जाने वाली 12356 अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बरेली पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 6:05 बजे है, लेकिन बृहस्पतिवार को यह ट्रेन सुबह 10:09 बजे पहुंची। दरअसल, सहारनपुर और मुरादाबाद के बीच ट्रेन का इंजन फेल हो गया था। इंजन को ठीक करने में कई घंटे लग गए। इसके चलते ट्रेन करीब चार घंटे विलंब से बरेली पहुंची। इसके बावजूद ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से इसे रास्ते में जगह-जगह रोकना पड़ा।बरेली से लखनऊ पहुंचने तक यह पांच घंटे लेट हो गई। दिल्ली, आनंद विहार, अमृतसर, सहरसा और बढ़नी रूट की स्पेशल ट्रेनें भी निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंचीं। सहरसा स्पेशल सबसे ज्यादा नौ घंटे देरी से पहुंची। लोहित एक्सप्रेस भी आठ घंटे विलंब से आई। दिल्ली पैसेंजर और अमृतसर स्पेशल छह-छह घंटे देरी से पहुंचीं। मुरादाबाद मंडल के डीसीएम महेश यादव ने बताया कि अर्चना सुपरफास्ट का इंजन खराब होने की जानकारी नहीं है। कुछ ट्रेनें कोहरे की वजह से जरूर लेट रही हैं।