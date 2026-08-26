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Bareilly News: इग्नू में 31 अगस्त तक करें आवेदन, नए रोजगारपरक कोर्स शुरू

Wed, 26 Aug 2026 11:22 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 26 Aug 2026 11:22 PM IST
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Apply to IGNOU by August 31; new job-oriented courses launched.
बरेली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की है। इसके साथ ही इस सत्र से बरेली केंद्र पर बीबीए पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है।
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बरेली कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र की समन्वयक प्रो. वंदना शर्मा ने बताया कि वर्तमान दौर की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विश्वविद्यालय रोजगारपरक और कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों पर विशेष जोर दे रहा है। छात्र अब पारंपरिक विषयों जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम के अलावा ज्योतिष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे आधुनिक एवं मांग वाले विषयों में आवेदन कर सकते हैं।
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विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है ताकि छात्रों को सहूलियत हो। अध्ययन केंद्र पर सह-समन्वयक डॉ. बृजवास कुशवाहा और डॉ. अंकुश श्रीवास्तव रोजाना दोपहर एक से तीन बजे के बीच उपलब्ध रहते हैं, जो प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त पढ़ाई को आसान बनाने और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।
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