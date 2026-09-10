Bareilly News: घर के बाहर खेल रहा मासूम खुले नाले में गिरा, डूबने से मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव के तेजपाल ने बताया कि सुबह साढ़े दस बजे उनकी पत्नी अनारकली घर में खाना बना रही थीं। वह बेटे सुनील (2) के साथ चारपाई पर सो रहे थे। इसी बीच सुनील घर के बाहर खेलने चला गया। इस दौरान वह घर से आठ कदम दूरी पर बने पांच फुट गहरे नाले में गिर गया। डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त तेजपाल की मां कमला देवी वहां मौजूद थीं, लेकिन वह नेत्रहीन होने की वजह से सुनील को नाले में गिरते नहीं देख सकीं।तेजपाल के भाई बीरेंद्र के किरायेदार राहुल ने जब सुनील का शव नाले में उतराता देखा तो परिवार को घटना की जानकारी दी। सूचना पर अफसर मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताई।