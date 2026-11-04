फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Amar Ujala Sadbhavana Pulao Distribution Today

बरेली: सद्भावना की खुशबू से महकेगा शहर, पुलाव वितरण आज; दिवाली कार्निवल का भी होगा आगाज

Wed, 04 Nov 2026 10:34 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 04 Nov 2026 10:34 AM IST
सार

बरेली में अमर उजाला बुधवार को डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर सद्भावना पुलाव का वितरण करेगा। शहर के 28 अन्य स्थानों पर भी पुलाव बांटा जाएगा। शाम छह बजे से तीन दिवसीय अमर उजाला दिवाली कार्निवल भी शुरू होगा। इसमें बैंड शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजन के स्टॉल होंगे।

विज्ञापन
Amar Ujala Sadbhavana Pulao Distribution Today
सद्भावना पुलाव वितरण के साथ शुरू होगा दिवाली कार्निवल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में अमर उजाला की अनूठी मुहिम के तहत बुधवार दोपहर 3:30 बजे डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर सद्भावना पुलाव का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा सौहार्द और सद्भावना की खुशबू से शहर के 28 स्थान भी महकेंगे। वहां भी पुलाव वितरण होगा।

विज्ञापन


इस आयोजन की खासियत है कि शहरवासियों से जुटाए गए एक-एक मुट्ठी चावल से सद्भावना पुलाव तैयार होगा। ये चावल एकत्र करने के लिए अमर उजाला का सद्भावना रथ पहले ही पूरे शहर में घूम चुका है। 
विज्ञापन


इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों, अन्य नागरिकों समेत एक लाख से अधिक लोगों एक-एक मुट्ठी चावल का दान दिया है। वितरण में शहर के गणमान्य लोग, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शिरकत करेंगे। वहीं, एकता और भाईचारे के दस्तरख्वान में समरसता देखने को मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

अमर उजाला दिवाली कार्निवल का भी होगा आगाज
उत्सव, सौहार्द और भाईचारे के प्रतीक अमर उजाला दिवाली कार्निवल का आगाज बुधवार शाम छह बजे से डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर होगा। दिवाली से पहले शहरवासियों के बीच मेलजोल और उमंग बढ़ाने के उद्देश्य से इस तीन दिवसीय कार्निवल में उल्लास का माहौल देखने को मिलेगा। मंच पर प्रतिदिन आकर्षक बैंड शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ग्रुप डांस परफॉर्मेंस होंगे। 

पहले दिन चार नवंबर को रॉक बैंड शो, मैजिक शो और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस होंगे। पांच नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रॉक बैंड और मैजिक शो का रोमांच रहेगा। छह नवंबर को समापन अवसर पर विशेष डांस परफॉर्मेंस, मैजिक शो और संगीतमय प्रस्तुतियां दर्शकों को आनंदित करेंगी। आयोजन में हर साल बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे हैं, इस बार भी उम्मीद है। मनोरंजन के लिए ऊंट की सवारी, लजीज व्यंजन के स्टॉल्स व झूले भी होंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed