Bareilly News: दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों पर समझौतेे के दबाव का आरोप

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महिला के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब आठ बजे उसकी बेटी मंदिर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी मुकेश ने उसे पकड़कर अपने घेर में ले जाकर कमरे में बंधक बना लिया। आरोप है कि वहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। आरोपी कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर भाग गया। वारदात के बाद महिला ने अपनी बेटी के साथ शाही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने बाहर से एक व्यक्ति को बुलाकर उसकी तहरीर बदलवा दी।महिला ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद शाम को आरोपी का भाई और पिता कुछ लोगों के साथ उसके घर पहुंचे। उन्होंने मामले में समझौता करने का दबाव बनाया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। संवाद