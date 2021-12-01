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Bareilly News: रक्षाबंधन के बाद हवाई किराया धड़ाम

Mon, 14 Sep 2026 12:51 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 14 Sep 2026 12:51 AM IST
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Airfares plummet after Rakshabandhan
बरेली। रक्षाबंधन के बाद हवाई अड्डे पर फुटफाल घटा है। दो सप्ताह पहले जहां रोज औसतन 420-425 यात्रियों का आवागमन होता था, अब यह 340-350 पर सिमट गया है। नतीजा, हवाई किराये में भी गिरावट आई है। 14 से 21 सितंबर के बीच बरेली-नोएडा, बरेली-दिल्ली के किराये में छह और नवी मुंबई के किराये में सात हजार रुपये तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, बंगलूरू के किराये में इस दौरान ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आया है।
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रक्षाबंधन के आसपास बरेली-दिल्ली और बरेली-नोएडा के बीच हवाई किराया बढ़कर 13 हजार रुपये तक पहुंच गया था। नवी मुंबई के किराये को भी पंख लग गए थे। बरेली-बंगलूरू के बीच किराये में भी छह हजार रुपये तक का इजाफा दर्ज किया गया था। एयरलाइंस के प्रतिनिधि ने बताया कि आमतौर पर सितंबर-अक्तूबर में लोग कम यात्रा करते हैं। ऐसे में इन दिनों बरेली-दिल्ली और बरेली-नोएडा के बीच किराया घटकर 3,500 से 4,800 रुपये के बीच तो बरेली-नवी मुंबई का किराया 6,700 से 7,000 के बीच आ गया है। हालांकि, नवी मुंबई रूट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया 9,400 के आसपास है।
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बरेली-बंगलूरू रूट पर किराये में कमी तो आई है, लेकिन टिकटों की मांग अब भी बनी हुई है। 14 से 17 सितंबर के बीच इस रूट पर नॉन स्टॉप फ्लाइट का किराया 13,321 रुपये और कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया 15,321 रुपये है। बरेली-मुंबई के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट में 2:15 घंटे और कनेक्टिंग फ्लाइट में 7:20 घंटे लगते हैं। बरेली-बंगलूरू के बीच यह समय क्रमश: 2:50 घंटे और 5:25 घंटे है। हवाई अड्डा निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि टिकटों की मांग घटने के कारण किराये में गिरावट आई है।
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बरेली-नोएडा के बीच किराये की स्थिति
14 सितंबर
नोएडा-बरेली : 3,591
बरेली-नोएडा : 4,526
16 सितंबर
नोएडा-बरेली : 4,883
बरेली-नोएडा : 4,265
18 सितंबर
नोएडा-बरेली : 3,591
बरेली-नोएडा : 4,265

बरेली-दिल्ली का किराया
15 सितंबर
दिल्ली-बरेली : 6,137
बरेली-दिल्ली : 4,895
17 सितंबर
दिल्ली-बरेली : 6,137
बरेली-दिल्ली : 5,341
19 सितंबर
दिल्ली-बरेली : 5,717
बरेली-दिल्ली : 4,685
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