Bareilly News: रक्षाबंधन के बाद हवाई किराया धड़ाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रक्षाबंधन के आसपास बरेली-दिल्ली और बरेली-नोएडा के बीच हवाई किराया बढ़कर 13 हजार रुपये तक पहुंच गया था। नवी मुंबई के किराये को भी पंख लग गए थे। बरेली-बंगलूरू के बीच किराये में भी छह हजार रुपये तक का इजाफा दर्ज किया गया था। एयरलाइंस के प्रतिनिधि ने बताया कि आमतौर पर सितंबर-अक्तूबर में लोग कम यात्रा करते हैं। ऐसे में इन दिनों बरेली-दिल्ली और बरेली-नोएडा के बीच किराया घटकर 3,500 से 4,800 रुपये के बीच तो बरेली-नवी मुंबई का किराया 6,700 से 7,000 के बीच आ गया है। हालांकि, नवी मुंबई रूट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया 9,400 के आसपास है।बरेली-बंगलूरू रूट पर किराये में कमी तो आई है, लेकिन टिकटों की मांग अब भी बनी हुई है। 14 से 17 सितंबर के बीच इस रूट पर नॉन स्टॉप फ्लाइट का किराया 13,321 रुपये और कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया 15,321 रुपये है। बरेली-मुंबई के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट में 2:15 घंटे और कनेक्टिंग फ्लाइट में 7:20 घंटे लगते हैं। बरेली-बंगलूरू के बीच यह समय क्रमश: 2:50 घंटे और 5:25 घंटे है। हवाई अड्डा निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि टिकटों की मांग घटने के कारण किराये में गिरावट आई है।बरेली-नोएडा के बीच किराये की स्थिति14 सितंबरनोएडा-बरेली : 3,591बरेली-नोएडा : 4,52616 सितंबरनोएडा-बरेली : 4,883बरेली-नोएडा : 4,26518 सितंबरनोएडा-बरेली : 3,591बरेली-नोएडा : 4,265बरेली-दिल्ली का किराया15 सितंबरदिल्ली-बरेली : 6,137बरेली-दिल्ली : 4,89517 सितंबरदिल्ली-बरेली : 6,137बरेली-दिल्ली : 5,34119 सितंबरदिल्ली-बरेली : 5,717बरेली-दिल्ली : 4,685