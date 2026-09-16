Bareilly News: अधिवक्ता बोले-कैशलेस इलाज अच्छा कदम, चैंबर की समस्या का भी हो निस्तारण

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अन्य समस्याओं का भी हो निस्तारणकैशलेस इलाज की घोषणा स्वागत योग्य है। वकीलों के सामने अन्य तमाम समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या जूनियर अधिवक्ताओं के पास चैंबर की है। कई साल से सरकार ने चैंबर्स के लिए कोई बजट नहीं दिया। - मनोज कुमार हरित, अध्यक्ष, बरेली बार एसोसिएशनचुनावी साल से उम्मीदें तो थींबरेली बार ने वकीलों की समस्याओं को लेकर बार काउंसिल ऑफ यूपी और शासन स्तर पर कई बार लिखा-पढ़ी की। चुनावी साल में वकीलों के हित में कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी। अब वकीलों की अन्य समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। - दीपक पांडेय, सचिव, बरेली बार एसोसिएशनलंबे संघर्ष के बाद मिली कामयाबीतीन साल पहले अमर उजाला की एक ऑनलाइन कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समक्ष कैशलेस इलाज की मांग को उठाया गया था। इसके बाद से वकील लगातार संघर्षरत थे। लंबे संघर्ष के बाद वकीलों को यह सुविधा मिली है। - यशेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्तावकीलों के जीवन स्तर में आएगा सुधारसालाना पांच साल रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा से वकीलों के जीवन स्तर पर निश्चित सुधारा आएगा। सरकार को जूनियर अधिवक्ताओं की समस्याओं व कचहरी में अव्यवस्थाओं का भी संज्ञान लेना चाहिए। - शांतनु मिश्रा, संयुक्त सचिव प्रकाशन