बरेली: महिला से कुंडल छीनने का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में महिला से कुंडल छीनने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सोमवार सुबह मुठभेड़ में लूट का आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक और महिला से लूटा गया कुंडल बरामद किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन







Trending Videos

ढाबे के पास दिया था वारदात को अंजाम

कैंट थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर पालपुर निवासी सुनील ने फरीदपुर पुलिस को सूचना दी थी कि 30 अक्टूबर को वह अपनी पत्नी ईशु के साथ बाइक से अपनी ससुराल मोहल्ला कानूनगोयान फरीदपुर जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे दशमेश ढाबे के पास बाइक सवार युवक ने उनकी पत्नी के कान से कुंडल खींच लिया और मौके से भाग गया। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने धारा 304(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही थीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

आरोपी के पैर में लगी गोली

एसओजी टीम और फरीदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मोहनपुर गांव के पास कच्ची नहर पटरी पर बाइक सवार को रोका। पुलिस के मुताबिक, उसने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना नाम देवराज बताया। वह थाना क्षेत्र के गांव बकैनिया का रहने वाला है।

विज्ञापन