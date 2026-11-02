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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Preparations for the Ramganga Chaubari mela begin in Bareilly

बरेली: रामगंगा चौबारी मेले की तैयारी शुरू, 21 से 28 नवंबर तक होगा आयोजन, प्रबंधन समिति का किया जाएगा गठन

Mon, 02 Nov 2026 01:45 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 02 Nov 2026 01:45 PM IST
सार

बरेली में रामगंगा किनारे लगे वाले चौबारी मेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह मेला 21 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। मेले के आयोजन व व्यवस्थाओं के लिए प्रबंध समिति बनेगी। 

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Preparations for the Ramganga Chaubari mela begin in Bareilly
चौबारी मेला (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली में रामगंगा नदी के किनारे चौबारी गांव में लगने वाले पारंपरिक कार्तिक मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार मेला 21 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मेले के आयोजन और व्यवस्थाओं के संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लोगों से 12 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।

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उपजिला मजिस्ट्रेट एवं मेला मजिस्ट्रेट सदर इशिता किशोर ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी चौबारी में रामगंगा नदी के किनारे कार्तिक मेला आयोजित होगा। मेले का प्रबंधन ग्राम चौबारी के लोगों की ओर से गठित समिति करती है। समिति में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक मेला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 
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प्राप्त आवेदनों के आधार पर नियमानुसार प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। समिति को मेले से संबंधित समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी। आवेदन और अन्य जानकारी के लिए नायब तहसीलदार चौबारी, तहसीलदार सदर या मेला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है।

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